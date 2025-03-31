香港各界陸續捐款支援緬甸抗震救災

中評社北京3月31日電／據人民網報導，緬甸28日發生7.9級地震後，香港各界連日來陸續捐款支援當地抗震救災。



香港特區政府日前表示，已從賑災基金預留3000萬港元，作為緊急賑災項目之用。



香港紅十字會表示，已撥款20萬港元支援緬甸，現正提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因此次地震而失去聯絡的家人。



香港特區政府日前派出一支51人救援隊前往緬甸，帶備約9噸物資到當地，協助地震災區的搜救工作。