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香港各界陸續捐款支援緬甸抗震救災
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2025-03-31 17:30:33
中評社北京3月31日電／據人民網報導，緬甸28日發生7.9級地震後，香港各界連日來陸續捐款支援當地抗震救災。
香港特區政府日前表示，已從賑災基金預留3000萬港元，作為緊急賑災項目之用。
香港紅十字會表示，已撥款20萬港元支援緬甸，現正提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因此次地震而失去聯絡的家人。
香港特區政府日前派出一支51人救援隊前往緬甸，帶備約9噸物資到當地，協助地震災區的搜救工作。
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