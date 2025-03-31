澳門海事知識進校園　逾7300名學生參與

中評社北京3月31日電／據人民網報導，為加強監察澳門海域，並使公眾進一步瞭解澳門海域實況，澳門特區海事及水務局近日在“看海易”（海事及水務局網頁 和“澳門海事”手機應用程式的“看海易”功能）中新增4個位置的海上實況影像鏡頭，目前共有18個不同角度的影像鏡頭向公眾開放。部分鏡頭可欣賞到澳門海域不同時刻的壯麗景色，包括黃昏時分的西灣大橋、新落成的澳門大橋、繁忙的澳門水道、船只往來的碼頭港池等。



澳門特區海事及水務局自2022年6月起推出“看海易”項目，開放部分海上實況影像鏡頭予公眾，幫助市民和海事業界掌握澳門海域實況，並多角度瞭解澳門水道、內港錨地等船只航經和停泊頻率較高的區域實況。



據悉，海上實況影像鏡頭是海事及水務局的重要監察工具，澳門海域動態監察包括海上實況影像監測、定期海上巡查、無人機監測及水文測量等，從而有效應對不法用海行為，例如非法傾倒、未經許可的占用海域等。同時在海上事故應急工作中發揮重要作用。



澳門海事及水務局表示，近年積極運用智慧海事系統，系統集成海圖、AIS（船舶自動識別系統）、雷達信號、船舶及船員登記訊息等數據，形成強大的分析處理平台，進一步提升了對海上交通、船舶和船員的監管能力。



此外，海事及水務局自2022年起推出“海安全‧齊起航——海事知識校園推廣計劃”，對象為澳門中學生，協助學校和教師通過輕鬆、有趣的教學活動，激發學生對海事知識和航海文化的興趣及求知欲。計劃推出至今，超過20間學校參加，累計舉行109場次活動，超過7300名學生參與。通過理論與親身體驗相結合的課程，學生們不僅成功吸收海事知識，還能深刻感受到海事文化的獨特魅力，真正實現“海事知識走進校園，青年學生走進海事”。



今年“海安全‧齊起航——海事知識校園推廣計劃”主要包括四項活動：海事知識講座、海事體驗活動、導賞海事博物館以及參觀東望洋燈塔。今年首季度共有9間中學、逾530名學生參與計劃。