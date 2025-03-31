港珠澳大橋一季度客流車流雙創新高

中評社北京3月31日電／據人民網報導，今年第一季度，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流、車流累計超過750萬人次和156萬輛次，分別同比增長23%和31%，兩項數據均創港珠澳大橋正式開通以來同期新高，這是記者31日從珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站瞭解到的。



據介紹，快速增長的港澳“北上”客流，成為推動口岸流量增加的主要因素。截至3月31日，經邊檢備案的港澳單牌車司機數量超過17萬人，備案車輛超過14萬輛。今年第一季度，經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車達到88萬輛次，同比增加34%，是自2023年“澳車北上”“港車北上”政策相繼實施以來，單季度首次突破80萬輛次。在“北上”單牌車的帶動下，經口岸出入境港澳居民數量迎來快速上升，今年前3個月，邊檢部門共查驗出入境港澳居民超過410萬人次，占口岸總客流54.6%。



港珠澳大橋邊檢站負責人表示，尤其是周末及節假日期間，跨境出行需求持續高漲。今年春節期間，經口岸出入境旅客超100萬人次、車輛超16萬輛次，居歷史同期高位。其中2月1日口岸單日出入境客流首次突破17萬人次，車流達2.5萬輛次，均刷新歷史單日最高紀錄。



內地赴港澳“個人游”城市持續擴容，珠海市赴澳門旅遊“一周一行”政策落地實施，圍繞港珠澳大橋打造的“一橋連三地”旅遊線路廣受青睞。據港珠澳大橋邊檢站統計，今年第一季度，持港澳旅遊簽注通過港珠澳大橋的內地旅客數量達150萬人次，較去年同期增長了14%。出境游不斷升溫，入境游同樣火熱。今年一季度，港珠澳大橋邊檢站查驗外籍旅客超12萬人次，同比增長22%，創歷史新高，其中免簽入境的外籍旅客超2萬人次，同比增長122%。



據介紹，面對口岸客流車流出現的新變化、新情況，港珠澳大橋邊檢站持續推動口岸軟硬件升級，推進實施車輛“一站式”查驗系統升級、“貨改客”通道改造、新型查驗設備應用等舉措，以科技賦能手段不斷提升口岸通行效能。