北京按下數據跨境流動便利化改革“快捷鍵”

中評社北京3月31日電／據人民網報導，近日，在2025中關村論壇年會數據跨境流動創新發展論壇上，《北京市數據跨境流動便利化綜合配套改革實施方案》（以下簡稱《方案》）正式發布。



據介紹，《方案》堅持企業視角、問題導向、改革開路、前瞻引領、安全可控，在全面總結評估前期數據出境政策實施效果、深入調研瞭解企業急需訴求基礎上，從政策供給、數據利用、企業服務、技術應用、產業促進、安全監管等多個維度，統籌提出了一攬子創新舉措，突出系統性、體系化設計，實現了謀篇布局上“由點的突破到面的拓展”，是首個促進數據跨境流動便利化的綜合性配套改革文件，推動數據跨境流動從“以落實國家數據跨境流動基礎制度創新實踐1.0版”向“以促進數據資源高效便利安全跨境流通利用2.0版”加快迭代升級。



以自貿試驗區數據出境負面清單為典型代表，北京市構建了以“自貿區先行先試＋全市域便利化改革＋動態評估優化機制”的數據跨境流動綜合管理體系。



據介紹，在促進企業內部數據高效便利安全跨境傳輸、支撐全球化業務運營的基礎上，《方案》更加強調數據跨主體流通利用，以“三促進”舉措推動企業由數據“合規驅動”向“要素價值驅動”轉變。



首先是促進數據跨主體流通利用，遴選10個典型行業領域編制出境數據跨主體高頻流通標杆應用場景指引，面向藥物研發、國際多中心臨床試驗、藥物警戒、真實世界研究、遠程會診等生物醫藥領域場景，在醫療機構、跨國藥企、研究機構等主體間暢通“數據出境合規＋行業業務合規”雙協同便利化路徑。面向航運貿易、人工智能、自動駕駛、跨國生產製造等更多具有跨組織、多部門數據協同需求的領域和場景，促進“政策靶向供給＋可信技術驅動”雙支撐規模化應用。



二是促進可信技術創新應用，以成熟的數據流通安全技術和規劃建設的數據基礎設施為依托，集約建設跨境可信數據空間，針對不同市場主體間數據跨境流通交易風險和特定業務需求，加強區塊鏈、隱私計算等可信流通技術推廣應用，探索開展個人信息匿名化試點，提升數據跨境流通效率和安全保障能力。加快建設“國際數據口岸”，在大興機場臨空經濟區域內（含北京大興國際機場）系統布局高質量國際信息通信、國際數據中心等設施平台，發展國際數據產業，打造數據跨境示範區。