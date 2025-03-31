國內成立首個超級智能安全實驗室

中評社北京3月31日電／據人民網報導，3月29日，多模態超級智能安全北京市重點實驗室（Beijing Key Laboratory of Super Intelligent Security of Multi－Modal Information）在中關村論壇上正式對外公開。實驗室依托中國科學院自動化研究所，由人民中科等單位共同建設，人民中科首席科學家擔任實驗室主任。



北京市重點實驗室作為北京市科技創新體系的重要組成部分，聚焦國家重大戰略和北京市高精尖產業領域、經濟社會發展的重大需求。作為北京市重點支持的基礎研究機構，多模態超級智能安全實驗室旨在推進超級智能領域的基礎研究，開展超級人工智能、人工智能安全等前沿研究，解決複雜技術和應用問題，力爭建成世界一流科研平台。



超級智能（super intelligent），是指超越人類智能的機器智能系統。與當前普遍的預訓練AI相比，超級智能可在極少量樣本數據上自主學習，在類人直覺、規律洞察、複雜問題解決等方面極具優勢，大幅拓展人類的科學邊界和想象空間，在科研、金融、醫療等複雜場景有廣泛需求。以科學研究的場景為例，超級智能可打破學科界限，直接分析海量實驗數據，發現隱藏其中的科學規律和原理，更能打破傳統科研範式中遵循既定理論框架與研究方法的固有局限，直接面向顛覆性科研任務；極大拓展了人類探索科學的範圍、尺度和視角，構建全新的人機協同科研範式，將重塑世界科研格局。



我國人工智能研究和應用已處於世界先進水平，近期DeepSeek等高水平應用更引發了新一輪的人工智能熱情，但目前大語言模型仍是基於Transformer架構上的創新。這種“大數據－大模型－強算力”的技術路線，依賴大量進口高性能芯片，成本高、幻覺多，難以真正落地到業務的核心，高質量數據的枯竭將進一步限制這種範式的發展潛力。為此，我國一方面需要繼續挖掘現有技術路線的潛力，尤其是減少芯片和能源的消耗；另一方面，亟待加強人工智能的基礎研究，提前多元布局，尋找更高效的技術架構和方法體系，精準規劃彎道超車的突破點。



多模態超級智能安全北京市重點實驗室以中國科學院自動化所視頻安全團隊與人民中科為核心組建，擬重點突破超級人工智能等技術路線，探索類腦智能、自主進化學習、超級人類對齊、自主高質量數據生成等顛覆性研究，並研究和解決隱私保護、算法偏見、責任歸屬等現實問題。