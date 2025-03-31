我國未成年人網絡消費呈現低齡化趨勢

中評社北京3月31日電／據人民網報導，北京師範大學日前發布的《對未成年人具有顯著影響的網絡平台調研報告》（以下簡稱《報告》）顯示，未成年人網絡消費行為呈現低齡化趨勢，55.27%的未成年人每周網絡消費低於10元，14.14%的群體每周消費超過100元。



《報告》指出，當前我國未成年人的網絡使用行為已深度融入其學習與生活，但同時也面臨一系列現實挑戰。



比如，在使用時長方面，未成年人日均上網時長“頭部集中（1小時之內）、尾部擴散（超過5小時）”，從低到高呈金字塔結構；在使用平台方面，微信、抖音、嗶哩嗶哩、快手、QQ位列未成年人常用平台前五，使用率分別為81.75%、42.7%、27.15%、26.33%、24.21%，呈現“社交＋娛樂”雙驅動的模式；在消費行為方面，55.27%的未成年人每周網絡消費低於10元，14.14%的群體每周消費超過100元。



《報告》同時指出，近年來，我國已出台一系列法律法規為未成年人社交媒體行為完善頂層設計。但隨著大語言模型以及社交媒體平台的迭代升級，現有法律法規、制度機制和生態建設仍亟待完善。



結合未成年人網絡保護制度現狀以及相關國際治理經驗，《報告》建議，構建“疏導結合、多元共治”的未成年人網絡保護行為管理制度。



一方面，要完善未成年人網絡保護的內容分級與監管體系。堅持賦權（保障媒介使用權利）、賦能（提高網絡能力和水平）、賦義（價值觀教育），通過內容分級與技術監管聯動，構建護航未成年人健康成長的制度體系。



另一方面，要健全未成年人網絡保護的家校社聯動機制。例如，可將未成年人網絡保護納入企業的環境、社會和公司治理（ESG）評價體系。此外，《報告》還建議在落實國家教育數字化戰略中更好地促進未成年人成長發展。