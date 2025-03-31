國家數據局：數字中國建設加快推進

中評社北京3月31日電／據人民網報導，國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹第八屆數字中國建設峰會有關情況。國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏在會上表示，一年多來，國家數據局加大數字中國建設統籌力度，會同各地區各部門全面實施《數字中國建設整體布局規劃》，積極推廣典型經驗做法，開展試點試驗，數字中國建設加快推進。



數字經濟提檔加速。2024年，我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%左右，集成電路、人工智能、工業軟件、基礎軟件取得長足進步，實施數字化轉型工程，中國“燈塔工廠”數量占全球比重超四成，智能產品、直播電商等成為消費新熱點。



數字政務服務升級。數字政府在線服務指數繼續保持全球領先，2024年以來推出3批33項“高效辦成一件事”，累計辦件量5100萬件。推動制定《政務數據共享條例》，累計支撐各地區各部門共享政務數據超過5400億次。



數字文化繁榮發展。數字文化資源擴容提質，數字賦能傳統文化保護、“紅色文化”資源建設、數字技術為數字文化發展注入強勁動能，依托虛擬拍攝、圖像渲染算法等數字技術打造的國產動畫電影《哪吒2》票房登頂全球動畫片票房榜首，賦能數字文創、影視特效等產業集群協同發展。



數字社會幸福感增強。全國智慧教育公共服務平台迭代升級，互聯網醫院數量超3300家，遠程醫療服務網絡已覆蓋全國所有地市和縣區，社會保障、適老改造等數字服務加快發展。



數字生態文明多維度覆蓋。生態文明數字治理體系不斷完善，生態環境分區管控體系已基本建立，構建起多維度生態質量監測網絡。本次峰會現場體驗區將設置數字生態文明專區，集中展示山水林田湖草沙和空天地一體的數字生態文明建設成果。



數字領域國際合作高水平開放。與一批國家簽署了數字經濟合作諒解備忘錄，“朋友圈”不斷擴大；電商出海、算力出海、數字文創出海等新模式湧現，一大批“小而美”的合作項目惠及百姓衣食住行；數據跨境流動新規出台；中拉、中國－東盟、中國－上合組織國家之間的數字經濟合作水平不斷深化。