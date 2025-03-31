全國司法行政系統黨風廉政建設會議召開

中評社北京3月31日電／據人民網報導，司法部近日召開全國司法行政系統黨風廉政建設會議，認真學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，深入貫徹落實二十屆中央紀委四次全會、國務院第三次廉政工作會議精神，研究部署當前和今後一個時期司法行政系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭重點任務。黨組書記、部長賀榮出席會議並講話。



會議強調，要堅持以黨的政治建設為統領，牢牢堅持黨對司法行政工作的絕對領導，堅持用黨的創新理論凝心鑄魂，以釘釘子精神貫徹落實黨中央關於全面依法治國的決策部署，深化律師、公證、司法鑒定、仲裁等行業黨的建設，把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”落到實際工作中。要扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，一體推進學查改，運用由風及腐案例特別是系統內反面典型案例加強警示教育，統籌抓好規範涉企行政執法專項行動與群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，務實為基層減負賦能，用心解決人民群眾急難愁盼。要堅持用改革精神和嚴的標準管黨治警，抓實黨紀學習教育常態化長效化，針對行業性系統性突出問題強化制度建設和執行，結合司法行政工作實際推進風腐同查同治，一體深化正風肅紀反腐。要扛牢全面從嚴管黨治警政治責任，與派駐紀檢監察機構形成合力，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，久久為功鍛造忠誠乾淨擔當的過硬隊伍。



部領導出席。會議以電視電話會議形式召開，在部機關設主會場，在各省（區、市）和新疆生產建設兵團司法廳（局）、監獄管理局、戒毒管理局設分會場。