中評社北京3月31日電／網評：“竊鈎者誅，竊國者侯”



來源：大公網 作者：朱穗怡



原本與家人在台灣生活的大陸配偶“亞亞”近日被民進黨當局強行驅逐出境的事件在兩岸引發高度關注。



台灣方面聲稱，“亞亞”在網上發表“武統”言論，涉嫌觸犯島內所謂“大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法”之“危害台灣安全及社會安定”，所以取消其在台依親居留許可，且5年內不允許再申請。這真是荒謬。“亞亞”不過是一名家庭主婦，即使她在網上開設的頻道有不少粉絲，但她如何“危害台灣安全及社會安定”，民進黨當局能拿出真憑實據嗎？反倒是賴清德和民進黨大肆鼓吹“台獨”，破壞兩岸和平、升高台海局勢，還擴大向美軍購，才是“危害台灣安全及社會安定”的最大亂源。



正如島內輿論指出，賴清德違背島內法律的“一中”精神，徑自宣布將“中國”定調為“境外敵對勢力”，並提出十七項因應“國安威脅”的策略，請問這有沒有鼓吹戰爭？領導者主張“台獨”卻不被視作鼓吹戰爭，陸配議論“武統”卻被視作鼓吹戰爭，不禁讓人想到莊子說“竊鈎者誅，竊國者侯”。



眾所周知，“台獨”是危害台海和平的最大毒瘤。大陸方面之所以不承諾放棄使用武力，主要是針對外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。如果“台獨”分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸方面將不得不採取斷然措施。由此可見，所謂“武統”是針對“台獨”勢力。換言之，誰搞“台獨”，誰就是危害台灣安全、把台灣推向戰爭邊緣的罪魁禍首。民進黨在島內執政這九年來，迄今拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，死抱“台獨”黨綱，導致兩岸聯繫溝通機制停擺、兩會協商中斷，還不斷阻撓兩岸交流，製造矛盾、挑釁大陸，嚴重破壞兩岸關係和平發展。



此外，民進黨當局還全力配合美方把台島打造成“武器庫”、“火藥島”的策略。美方在台海拱火遞刀，進一步武裝台灣，把台灣作為其“抗中”代理人，圖謀要台灣民眾為美國“打仗”來消耗中國大陸的實力，以此保住美國“世界一哥”的霸權地位。民進黨當局明知美方的險惡意圖，仍甘願淪為棋子，不僅向美軍購的金額創新高，還在島內搞備戰，包括延長兵役至一年、在坊間廟宇設置彈藥庫、訓練40萬“民兵”、計劃要求高中生納入民防訓練，最近甚至還要求的士司機、大廈管理員也要參加後備軍力的訓練。今年島內“漢光演習”還將從以往的5天4夜延長至10天9夜，並擴大後備軍人動員規模。這一系列行動清晰地表明民進黨當局和美方正在為挑起台海戰事作準備。到底是誰在“危害台灣安全及社會安定”，已是不言而喻。