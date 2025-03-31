逾250人行太平山認識中草藥

中評社北京3月31日電／據大公網報導，為了弘揚推廣中醫藥文化和嶺南特色中草藥，16個中醫藥團體和相關機構聯合舉辦的“2025乙巳年太平山中藥行”大型中草藥活動日前圓滿舉行。立法會議員林振昇、林哲玄、黃錦輝及助理中醫藥發展專員吳梓新等嘉賓出席開步禮，逾250名參與者以“行山研藥”結合專題講解的學習方式認識嶺南中草藥。



活動由資深導師帶領，沿途講解中草藥辨識技巧及常用草藥的臨床應用和注意事項。主辦單位包括香港大學中醫校友會、九龍中醫師公會等，共16個專業團體。



香港本草醫藥學會會長黃傑表示，通過此類活動既能豐富新一代中醫師的草藥經驗，也可以獲得相應的進修分數，又可促進同業交流。對於年輕中醫師而言，可彌補現代學院式教育而缺乏傳統上山采藥經驗。另外，學會長期推動建設中草藥園，希望加深公眾對本土藥用植物的認識，推動中醫藥科普及新一代對中醫藥的興趣。



主辦單位之一由16名香港立法會議員、22名選委、28個組織及40多位各界人士組成的“跨界別關注中醫藥聯席會議”，召集人黃炳逢強調，中醫藥不只是醫療衛生的事，其承載五千年中華文化，與我國源遠流長的文化息息相關。建議發展中醫藥文化特色旅遊，結合行山活動與藥膳食療，吸引國際遊客認識中醫藥文化。



香港大學中醫校友會會長彭志標感謝各界支持，期望透過活動提升各界認識中醫藥和嶺南特色中草藥文化，增加各界對香港自然生態環境的關注和興趣，期望借此促進政府進一步探討開展香港中醫藥深度游。九龍中醫師公會會長陳漢忠指出，香港藥材資源豐富，同類活動有助促進業界交流與公眾教育，從而推廣中醫藥文化。