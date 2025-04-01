馬凱碩：西方主導的時代正在終結

新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士、新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月1日電（記者 盧哲）新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士、新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩近日在博鰲亞洲論壇2025年年會舉行的“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇上發言表示，我們正在經歷著人類歷史上巨大的變革時代，巨大的結構性變化正在發生，西方主導的時代正在終結。他強調，亞洲國家絕不能固步自封。特朗普會給亞洲帶來很多的問題，包括各種各樣的關稅制裁等等，但低估亞洲積累起來的韌性也是一個錯誤。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



馬凱碩在發言中說，首先，我們必須要理解我們正在經歷著人類歷史上巨大的變革時代，有著巨大的結構性變化，在改變世界的秩序，西方主導的時代正在終結。



馬凱碩用三個M開頭的單詞歸納：一是“多文化”，今天不再是西方主導世界，今天有很多成功的文明，而且改變了此前200年的格局。二是“多極”，我們生活在多極化的國際中。三是“多變”，我們生活在一個多邊世界中，我們生活在一個地球村中。雖然特朗普推出單邊主義、退出聯合國的一些機構，但即使特朗普的退群，多邊主義仍然是主要的趨勢，像初升的朝陽一樣冉冉升起。



第二，誰能更適應新的格局呢？馬凱碩表示，此前200多年西方主導著世界，大家覺得西方應該更容易適應新的轉變、適應新的世界秩序，但是事實並非如此。“我覺得西方仍然在成長的過程中，特別是我們可以關注到美國和歐洲之間的分歧和亂局，大家可以把一切歸咎於特朗普，他人有問題，把歐洲推到了一邊。但美國和歐洲的分歧是實實在在的分歧，是結構性的分歧。”