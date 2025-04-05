陳鴻斌：必須密切關注日台防務合作新動向

日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂被台灣任命為“政務顧問”。 中評社北京4月5日電（評論員 陳鴻斌）3月21日，台灣“行政院”任命日本自衛隊前統合幕僚長（即總參謀長）岩崎茂為“政務顧問”。這是日本自衛隊前最高層首次出任這一職務，這是一個極為值得關注的重要動向。



岩崎茂今年72歲，曾在航空自衛隊擔任飛行員，此後出任航空總隊司令，2010年出任航空幕僚長（空軍參謀長），2012年1月至2014年10月期間擔任統合幕僚長。眾所周知，這段時期正值日本政府不顧中方的一再強烈反對，悍然對中國領土釣魚島實施了所謂“國有化”政策，此後雙邊關係急轉直下，在釣魚島周邊海域也形成了高烈度的對抗局勢。而作為那段時期日本自衛隊的最高層，他在那段時期的職業經歷和相關經驗顯然是台灣方面尤為看中的，所以雙方一拍即合。退役後岩崎茂擔任了防衛大臣的“政策參與”（即顧問），2023年還被頒發了“瑞寶大勳章。”



今年3月，應台灣“行政院”邀請岩崎茂訪問了台灣，“行政院院長”桌榮泰會見了岩崎茂，高度評價其“長期關注台日關係和地區局勢”，並希望他能利用這些睿智和經驗提出相關的政策建議。據悉，岩崎茂這一職務是“非常勤”（即不必每天坐班），也不領薪資。岩崎茂如此樂意“友情出演”，其目的是不言而喻的。



此前在去年8月，台灣方面已任命了在台南經營餐飲業的企業家野崎孝男為“政務顧問”。



在此以前，日本僅向其台灣交流協會台北事務所派駐了防衛省的文職官員和退役自衛隊軍官。日方非常希望派遣現役軍官入駐，但攝於大陸方面的壓力而始終未能付諸實施。

