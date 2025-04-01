快評：搞“惡罷”的台灣　誰忍誰很久了？

中評社快評／台灣“大罷免”烽煙四起，口沬橫飛。民進黨黨團總召柯建銘近日點名前“立委”林濁水、郭正亮和沈富雄，嗆聲“忍你們很久了！”林、郭、沈三人昨天均作出回應，其中郭正亮說“稀有國寶要珍重”，“台灣人民忍耐你很久了！”



林濁水、郭正亮和沈富雄都是或曾是綠營中人，郭正亮於2023年5月退黨，沈富雄更早於2007年10月退出民進黨。林、郭、沈經常評論“大罷免”，矛頭指向柯建銘。林濁水曾發文表示，國民黨喊出罷免藍委等於讓柯建銘當“立法院長”，柯仇恨值不低，就看民進黨如何化解；郭正亮直言，柯建銘已經進入瘋狂狀態，應去台大看醫生；沈富雄認為，柯得了末任症候群，是衝著韓國瑜來的。



也因為此，林、郭、沈三人令綠營如芒刺在背。柯建銘終於忍不住開嗆，指林濁水“掩護大陸”、“落選背骨”；指郭正亮等“賣台背黨”；指沈富雄“已經87歲，何必這麼老了還天天上政論節目罵民進黨？”



柯建銘嗆聲“忍你們很久了！”是情緒發洩，也是肺腑之言。郭正亮回嗆“台灣人民忍耐你很久了！”說的則是眼下台灣現實的情況。民進黨為政黨私利“全面鬥爭”、推動“大罷免”，不斷抺紅在野黨，毒化兩岸關係。台灣內部、兩岸對立情緒都在繼續升高。



有YouTube頻道近日進行網路投票，結果是大多數“絕不同意讓柯建銘取代韓國瑜當‘立法院長’”。搞“惡罷”的台灣，誰忍誰很久了？答案將在罷免與反罷免過程中反映出來。