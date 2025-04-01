湖北：緊盯民生　確保特許經營活動廉潔高效

湖北省襄陽市紀委監委統籌運用聯動監督、片區協作等機制，壓實職能部門監管責任、供水單位運行管理責任，為供水工程保駕護航。圖為該市紀檢監察幹部在襄城區某自來水廠瞭解情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月1日電／據中國紀檢監察報報導，基礎設施和公用事業特許經營項目，涉及千家萬戶，是民生保障和安全穩定工作的重中之重。去年以來，湖北省紀委監委結合群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，將基礎設施和公用事業特許經營活動突出問題集中整治作為省級整治項目統一推進，緊盯供水供氣、污水處理、垃圾處理、醫廢處置、高速公路等領域，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件，兜牢基本民生底線，讓人民群眾真切感受到清風正氣在身邊。



深入項目現場，一線排查全覆蓋



當前，各類基礎設施建設步伐全面提速，一大批重點基建工程、新基建項目加快推進，公用事業建設和民生保障力度持續加大，迫切需要風清氣正、健康有序的發展環境。



2023年下半年，湖北省紀委監委對政府採購、政府和社會資本合作項目、特許經營活動廉潔風險防控等組織開展專題調研，發現了一些突出問題和腐敗風險隱患。為此，該省紀委監委堅持問題導向，將特許經營活動突出問題作為群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治的重要抓手，以嚴實舉措有力有序推進，壓責任、正作風、優環境、促治理，為推進中國式現代化湖北實踐清障護航。



“生活垃圾焚燒發電項目是否按照有關要求完善協議要素？”



“目前我局已積極爭取市政府支持，與特許經營者完成補充協議的簽訂。”



日前，天門市紀委監委工作人員深入項目現場，對該市城管執法局監管的特許經營活動突出問題整改情況進行監督檢查。

