因地制宜精準施策　找准民生痛點難點

山東省蒙陰縣紀委監委聚焦“校園餐”突出問題，開展集中整治，督促縣教育和體育局完善制度機制，切實保障學校食品安全。圖為該縣紀委監委工作人員在縣中小學（幼兒園）大宗食材集采集配中心瞭解情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月1日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會強調，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。群眾身邊不正之風和腐敗問題整治不可能一蹴而就，必須持續用力，久久為功。實踐中，如何緊盯民生領域突出問題，找准民生痛點難點，因地制宜開展專項整治，讓群眾可感可及？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



以群眾訴求為靶向、群眾需求為目標、群眾滿意為標尺，因地制宜開展專項整治



記者：請結合實踐談談，如何找准民生痛點難點，因地制宜開展專項整治，及時回應群眾關切？



時勇：我們推動各類監督貫通融合、協調聯動，緊盯安全生產風險防控、優化營商環境、農村集體“三資”監管等領域，提升發現問題的及時性、主動性。建立案件復盤制度，聚焦查辦學校食堂、民生資金等領域典型案件，加強個案剖析和類案分析，深挖背後的行業性、系統性和領域性問題，找准找實監督的切入點、著力點。建立“連心橋”民生實事項目工作機制，暢通信訪舉報渠道，全面收集民生問題，分區域、分領域開展專題分析，確保精準有效鎖定民生痛點難點，為精準施策找准靶向。我市鎮（街道）國有資產、村（社區）集體資產體量大，近年來，我們因地制宜開展了村務卡、集體資金違規出借和資產出租、鎮（街道）國有資產、鎮村工程建設、農村集體“三資”管理等突出問題系列專項整治，嚴肅懲治一批“蠅貪蟻腐”，推動完善系列制度規定。去年，我們結合巡察、審計、調研等情況，發現農村集體“三資”管理還存在廠房、商鋪等產權流轉交易市場化程度不高等問題，為此，我們把農村集體資產產權流轉交易作為“小切口”，持續深化開展專項清理整治，嚴肅查處經營性資產管理不規範、資產交易不規範等背後的責任、作風和腐敗問題，推動完善相關制度機制，壓縮權力尋租空間。

