家電嬰童用品等強制性國家標準將加快制修訂

11月27日，選手在包裝設計師項目比賽中。當日，由人力資源和社會保障部、中華全國總工會、中國輕工業聯合會共同主辦的第四屆全國工業設計職業技能大賽決賽在鄭州市航空港區開幕。據瞭解，本次大賽以“技能強國 設計先行”為主題，共設置室內裝飾設計師、包裝設計師、玩具設計師、燈具設計師、寶石琢磨工、小型家電製造工六大賽項，來自全國24個代表隊的600餘名選手同台競技。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月1日電／據新華社報導，中國輕工業聯合會會長張崇和在3月31日於京召開的“創新引領新質發展 升級做強人民輕工”升級創新成果發布會上表示，將加快家電、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂，以高水平標準築牢質量安全防線。



輕工業是我國傳統優勢產業和重要民生產業，是工業經濟穩增長的重要力量。2024年，我國規模以上輕工企業實現營業收入23萬億元。今年1至2月，規模以上輕工業增加值同比增長7.2%。



張崇和表示，目前，輕工業還存在高端產品供給不足、國際知名品牌較少的現象，要堅持以標準提升引領產業優化升級。中國輕工業聯合會將引導輕工行業企業，圍繞產品安全，針對質量提升，加快家電、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂。同時引導行業企業運用大數據、人工智能等技術，精準挖掘消費需求，培育和發布升級創新消費品。



不久前，《輕工業數字化轉型實施方案》印發。張崇和說，中國輕工業聯合會將引導輕工行業企業運用數智技術強化質量管理，完善全生命周期追溯體系，提升產品和服務質量。



此次發布會上，中國輕工業聯合會發布了第十批和第十一批《升級和創新消費品指南（輕工）》。

