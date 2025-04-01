2025中關村論壇年會取得一批重要成果

中關村論壇現場外景（圖源：人民日報） 中評社北京4月1日電／據人民日報報導，玉蘭綻放，碧桃盛開，春潮湧動的北京迎來一場全球矚目的科技盛宴。3月27日至31日，由科技部、國家發展改革委、國務院國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協和北京市政府共同主辦的2025中關村論壇年會在京舉行。



幾天來，圍繞“新質生產力與全球科技合作”這一年度主題，1000餘位嘉賓發表精彩演講。335個外國政府部門、國際組織與機構，29個省（區、市）和計劃單列市、252個國內外高校、304家創投機構、千餘家科研機構和近萬家科技企業參與相關活動，164家境內外媒體的1756名記者進行報導，數量均再創新高。



合作互鑒，攜手向新。論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽及配套活動等128場活動圓滿完成，取得一批重要成果。



共議發展，以科技創新引領新質生產力



人工智能、量子科技、生物醫藥……論壇年會期間，與會人士分享創新思想，共話科技合作。



應對全球性挑戰，需要合作共贏。在主題演講環節，2018年諾貝爾物理學獎獲得者、中國科學院外籍院士、北京大學講席教授熱拉爾·穆魯介紹，他與國內多家科研院所有著廣泛合作，“我們將利用北京獨特的前沿設施和學術資源，推動激光科學及其工業應用的突破。我堅信北京將成為激光科學的新中心。”