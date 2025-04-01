國家助學貸款免息且本金可延期償還

2024年3月23日，在雲南昆明，求職大學生在高校畢業生雙向選擇洽談會上瞭解崗位信息。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月1日電／據新華社報導，記者31日從財政部瞭解到，財政部、教育部、中國人民銀行、國家金融監管總局日前發布通知稱，決定2025年延續實施國家助學貸款免息及本金延期償還政策。



通知明確，自2025年1月1日起，對2025年及以前年度畢業的貸款學生2025年內應償還的國家助學貸款利息予以免除，參照國家助學貸款貼息政策，免除的利息由中央財政和地方財政分別承擔。



對2025年及以前年度畢業的貸款學生2025年內應償還的國家助學貸款本金，經貸款學生自主申請，可延期1年償還，按照有關規定，貸款期限最長不超過22年，延期貸款不計罰息和復利，風險分類暫不下調。



記者從財政部瞭解到，本次措施的出台，預計減免利息約24.8億元，惠及約600萬名高校畢業生，有助於緩解貸款學生經濟壓力和就業壓力，幫助學生維護個人信用記錄，促進其順利就業。



國家助學貸款免息及本金延期償還政策作為一項階段性政策，自2022年起已經連續實施4年。財政部表示，2025年將對該政策進行全面評估，結合評估情況研判2026年及以後年度是否延續實施。