香港政商界：依法審查長和“非一般買賣”

長和計劃出售巴拿馬運河港口資產事件持續引發社會各界強烈關注（圖源：大公報） 中評社北京4月1日電／據大公報報導，長和計劃出售巴拿馬運河港口資產事件持續引發社會各界強烈關注。本港多名立法會議員指出，國家市場監督管理總局對長和出售巴拿馬運河港口等資產的審查，是維護市場公平的必要舉措。香港企業作為祖國面向世界的重要參與者、持份者，在涉及國家利益及地緣政治的問題上，必須站穩國家民族的立場，展現港人港商的愛國情操，展現對國家的責任感和擔當。



香港政商界強調，希望長和配合好此次反壟斷審查，重塑良好企業的形象，贏得公眾的信任。



港區全國人大代表陳勇表示，國家市場監督管理總局對長和出售巴拿馬運河港口等資產的審查，保障的是全球航運正常運作，以及所有經過巴拿馬運河船只的公共權益，與美國用霸權行徑將他國企業收為己有有著本質不同。而維護好國際貿易秩序的穩定，對於香港繁榮穩定，“一國兩制”行穩致遠至關重要。“今次國家出手，恰恰是維護‘一國兩制’的體現。”陳勇強調，國家安全是“一國兩制”的基礎，作為扎根香港的企業，重大決策要考慮到國家安全和發展利益。有國家作為靠山，企業在世界各地拓展業務才能不怕欺壓。



勿在霸權脅迫下亂了陣腳



港區全國人大代表、立法會議員陳振英表示，出售巴拿馬運河港口等資產毫無疑問屬於重大交易，對不同持份者都會產生巨大影響。商業利益與國家利益並不衝突，國家為企業的營運提供了穩定有序的環境，讓企業得以順利開展各項商業活動。企業在商業買賣中考慮國家利益其實有利企業謀求更長遠發展，這亦是企業需要擔當的基本社會責任。