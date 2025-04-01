東江水供港60周年紀念展覽在港揭幕

3月31日，嘉賓參觀東江水供港60周年紀念展覽（圖源：新華社） 中評社北京4月1日電／據新華社報導，以“涓涓甲子意 碧波潤香江”為主題的東江水供港60周年紀念展覽31日在香港啟動，旨在回顧東深供水工程對港供水60周年的發展歷程，展望粵港攜手共繁榮的嶄新篇章。



該展覽將持續至4月3日，內容分為“飲水思源”“碧水長流”“水澤灣區”三大篇章，通過歷史再現、情感敘事、數字交互等多媒體形式，全方位展現東深供水工程的使命意義和時代發展，展示廣東對港供水保障的有力舉措和新時代高質量發展成果。



展覽揭幕儀式現場還發布了東深供水工程60周年宣傳片《碧水長歌——東深六秩潤灣區》，以“水”為脈，通過“水之困”“水之變”“水之魂”三個維度再現祖國與香港的血脈深情。



廣東省水利廳一級巡視員孟帆在展覽揭幕儀式上致辭表示，東深供水工程作為“五縱五橫”水網主骨架的重要“一橫”，正肩負著保障支撐粵港澳大灣區發展的新使命。去年1月30日，國家重大水利工程——珠江三角洲水資源配置工程全線通水，引西江之水解決大灣區東部城市群缺水難題，並可為香港提供應急備用水源，對港供水又增添了一道“保險”。



香港特區政府發展局局長寧漢豪表示，香港背靠祖國，有國家作為最強大的後盾。目前東江水占全港食水用量七至八成，支撐著香港整體社會和經濟的持續發展，讓香港市民安居樂業，也為香港的長遠發展奠定重要基石。



粵海集團黨委委員、副總經理譚奇峰在致辭中表示，東深供水工程建設者“時代楷模”的崇高精神，激勵粵海人弘揚使命必達的擔當精神、艱苦奮鬥的創業精神、追求卓越的開拓精神、休戚與共的協作精神。



展覽現場吸引大批香港市民前來參觀。香港市民周小姐觀展後說：“如果沒有東江水，我們的生活會受到很大影響。”