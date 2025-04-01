白宮稱對“群聊門”的調查已結束

中評社北京4月1日電／新華社綜合美國媒體報導，儘管外界圍繞美國“群聊門”洩密事件的疑慮仍未消散，白宮新聞秘書萊維特3月31日表示，政府關於該事件的調查已結束，總統國家安全事務助理華爾茲將繼續任職。



“正如總統所明確表示的，華爾茲仍然是他的國家安全團隊的重要組成部分，”萊維特對媒體表示，“就我們而言，這起案件在白宮已經結案。”



萊維特還表示，“我們已經採取措施確保類似的事情不再發生”，但她拒絕詳細說明已經採取了哪些措施以及關於此事的調查情況。



美國《大西洋》月刊總編輯傑弗里·戈德堡3月24日在《大西洋》月刊網站上發文爆料說，他11日在“信號”軟件中收到與華爾茲同名的用戶的連接請求，兩天後被加入“胡塞PC小組”群聊中。15日，群聊中與美國國防部長赫格塞思同名的用戶發來消息，透露了美國即將在兩小時後對也門胡塞武裝進行打擊的作戰計劃，包括攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。



一周以來，“群聊門”事件持續發酵。國會參議院軍事委員會成員要求五角大樓就政府官員使用“信號”軟件討論敏感軍事行動一事展開調查。美媒透露，美國總統特朗普雖然在公開場合力挺華爾茲，但私下曾向助手和盟友詢問是否應該將其撤職。

