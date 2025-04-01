3月31日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，介紹第八屆數字中國建設峰會有關情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月1日電／據經濟參考報報導，多項政策醞釀將出 促數字經濟提檔加速



涵蓋數字產業、算力基礎設施建設、大數據產業等領域



研究出台促進數字產業高質量發展的文件，實施數字產業優質企業培育工程，開展數字產業集群梯度培育行動；持續推進算力基礎設施建設，今年底實現60%以上新增算力在國家樞紐節點集聚；加快出台《關於數據要素賦能新型工業化的實施意見》，推進大數據產業發展……在3月31日國新辦舉行的新聞發布會上，國家數據局、工業和信息化部相關負責人集中發聲，圍繞加快推進數字中國建設，促進數字經濟發展提檔加速釋放了新一輪政策信號。



最新數據顯示，2024年我國數字產業完成業務收入35萬億元，同比增長5.5%，實現利潤總額2.7萬億元，同比增長3.5%，直接從業人員達到2060萬人，數字產業呈現積極發展態勢。



工業和信息化部信息技術發展司司長王彥青介紹，從重點行業來看，2024年電子信息製造業全面回升向好，規模以上增加值增長11.8%，軟件業完成業務收入13.7萬億元，同比增長10%。從產業活力來看，原生鴻蒙系統正式發布，成為繼IOS和安卓之後全球第三大移動操作系統，“兩重兩新”政策拉動叠加全球市場需求復甦，電子信息製造業固定資產投資同比增長12%，人工智能、人形機器人等新興領域保持較高投資熱度。



今年政府工作報告明確提出“激發數字經濟創新活力”“打造具有國際競爭力的數字產業集群”。記者瞭解到，下一步工業和信息化部將進一步協同各地區、各部門研究出台促進數字產業高質量發展的文件，從堅持創新驅動、推進產業協同、深化國際合作三個方面持續推動數字產業發展。

