鐳射沃加碼在港投資　推動微電子科技創新

創新科技及工業局局長孫東教授在Laservall 首席執行長 Andrew KIM的陪同下，參觀設於活動的 Laservall 的高精度激光解決方案及自動化系統。（圖源：大公報） 中評社北京4月1日電／據大公報報導，科技園重點園區科技企業鐳射沃（Laservall）宣布，計劃在未來5年投資3億元，在港加大投資及研發規模，推動微電子科技創新。創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，政府一直推動新型工業化，支持香港先進製造業和傳統產業轉型，“新型工業化資助計劃”下，截至2月已支援了超過100個新型企業項目。



鐳射沃（Laservall）擁有領導先進製造及微電子創新地位，為全球領先品牌的獨家技術供應商。公司提供用於智能手機和電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割、打標設備，以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個主要客戶，包括三星、LG、Tesla、比亞迪，以及多個主要生產商如富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光。



鐳射沃董事長James Kang表示，這項投資將幫助公司發展以人工智能驅動的自動化生產流程、推動實時排障以及提升效率。公司亦計劃於2026年將科研團隊規模擴大一倍、並在2028年前增至六倍，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並正探討在港設立先進製造基地的可行性。



孫東：展現對香港創科產業堅定信心



鐳射沃首席財務長陳家輝透露，3億資金中，三分一將用於培訓和招聘人才，亦有三分一會用在設施方面，推動試生產。他又指，香港科研生態圈發展蓬勃，亦是國際金融中心，能為公司提供不同融資方式，而且稅率低，政府亦有提供很多聘請人才的優惠措施，適合投資發展。陳家輝期望將AI融入服務，令服務變得自動化並更全面，提高生產效率。



創新科技及工業局局長孫東教授表示：“Laservall的投資不但反映其對創科的投入，更展現了對香港創科產業的堅定信心。更進一步鞏固其在全球市場中的領先地位。”他相信會有更多本地企業如Laservall一樣，踏上國際創科舞台，向世界展示香港科研力量的豐碩成果。