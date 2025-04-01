馬斯克宣布xAI收購社交媒體平台X

中評社北京4月1日電／據經濟參考報報導，美國企業家埃隆·馬斯克日前在X上發布消息稱，他旗下的人工智能初創公司xAI以全股票交易方式收購社交媒體平台X。



馬斯克貼文顯示，合併後xAI的估值為800億美元，X的估值為330億美元。美聯社報導稱，這兩家公司都是私人控股公司，這意味著它們不需要向公眾披露自己的財務狀況。



馬斯克在貼文中寫道，“xAI和X的未來緊密相連。今天，我們正式邁出了將數據、模型、計算、分發渠道和人才結合起來的步伐”，兩家公司的合併將“把xAI先進的人工智能能力和專業知識與X的龐大影響力相結合”。



馬斯克寫道，xAI自創立以來迅速成為全球領先的人工智能（AI）實驗室，以前所未見的速度與規模創建模型與數據中心；X則每月有超過6億活躍用戶。他對投資者稱，兩家公司一直在密切合作，這筆交易將推動與xAI的聊天機器人Grok的更深度整合。



分析人士稱，這筆交易可能有助於xAI訓練Grok的能力。目前，Grok已經集成至X。馬斯克說，合併後的公司將為數十億人帶來更智能、更有意義的體驗。



美國有線電視新聞網指出，馬斯克致力於在AI領域創建領導地位，曾試圖以近1000億美元收購美國開放人工智能研究中心（OpenAI）未果。目前尚不清楚xAI收購X將如何幫助馬斯克實現在AI領域的野心。不過，這可能使xAI能夠更快地將最新AI模型與功能推廣給更多用戶。

