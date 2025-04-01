外資趁低吸納　港股具承接力

美的集團業績理想，且具有人形機器人概念，股價昨日逆市上升，抗跌力強。（大公報） 中評社香港4月1日電／大公報報導，美國關稅政策不單止拖冧華爾街股市，還震散環球股市，但港股呈現不俗承接力，跌幅較區內的日韓股市相對溫和，反映恒指回調反而成為外資低吸的良機，有華爾街女股神之稱Cathie Wood旗下基金已急不及待，開始吸納中資科技股，令港股強勢持續。



美國總統特朗普無視關稅政策引發嚴重的滯脹及衰退危機，表明4月2日實施對等關稅包括所有國家，暗示不會有國家減免，引發更猛烈股市拋售潮。華爾街股市上周又經歷黑色星期五，美股三大指數單日急插1.7%至2.7%，其中納斯達克指數從歷史高位累積跌幅擴大至14%，預期率先陷入技術性熊市，屆時美股投資信心進一步潰散，出現股災式下跌的可能性不低。



美股跌跌不休 投資信心潰散



不過，目前國際資本繼續對中國股票維持較高關注度，中國3月製造業PMI指數上升至50.5，有助強化外資增倉港股的信心。



受累美國關稅的衝擊，環球股市出現震蕩，依賴美國出口市場的韓國、日本股市，昨日大跌3%及4%，但港股跌幅相對溫和，下跌約1.3%。其實，即使恒生指數從高位回調逾千點，返回23000點附近水平，但畢竟今年首季累計升幅接近20%，適度調整十分正常，目前港股平均市盈率只是11倍，比美股估值低逾五成以上，依然具有很大吸引力。



更重要的是，中國科技進步，技術突破，產品創新，有能力抵禦美國無理打壓等外部衝擊，從近日全球近百跨國巨企高層來華出席中國發展高層論壇2025年年會，可見外資高度關注中國投資機遇，特別是國產DeepSeek大模型V3完成升級，性能效率進一步升級，再次震驚全球科技界，可以預期外資持續高度關注包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、小米（01810）等中資科技股，令港股有不弱的承接力。例如美的集團（00300）業績理想，且具人形機器人概念，股價昨日逆市上升，抗跌力強。

