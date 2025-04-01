香港四月最少6新盤候命　2600夥攬客

何家欣（左二）、姚志偉（右二）、何樂輝（左一）及麗新發展高級副總裁潘銳民（右一），為黃竹坑項目滶晨舉行命名儀式。（大公報） 中評社香港4月1日電／大公報報導，四月新盤陸續登場。新世界（00017）夥帝國集團、資本策略（00497）、麗新發展（00488）及港鐵（00066）合作的黃竹坑站港島南岸第5A期，命名滶晨，提供447夥，籌備今季應市。計及新地（00016）宣傳攻勢鋪天蓋地的西沙SIERRA SEA，本月料最少6個新盤候命，涉及2600個單位。



新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，滶晨樓書及售樓處正密鑼緊鼓籌備，部署第二季出擊，主打標準3房至4房，該類戶型設有獨立私人電梯大堂，兼部分享有南區海景，訂價參考港島傳統豪宅地段。



帝國料息口見頂利好樓市



何家欣指出，近期豪宅成交活躍，隨著特區政府實施的“新資本投資者入境計劃”，超級豪宅可看高一線，預料滶晨亦可受惠。帝國集團執行董事姚志偉指出，息口已見頂，供平過租情況越趨明顯，預料今年樓市平穩發展，超級豪宅有約5%升幅。資本策略地產執行董事何樂輝說，滶晨戶型由2房至4房，主打3及4房戶。



除滶晨有機會今月出擊之外，尚有5個新盤可望月內參戰。包括西沙SIERRA SEA，該盤上月展開馬拉松式宣傳，樓書及示範單位的製作料近尾聲，設於西沙GO PARK的展覽館亦已開放，相信一旦取得預售樓花同意書連隨推出應市。



會地啟德盤短期開價月內賣



至於會德豐地產旗下啟德MIAMI QUAY Ⅱ日前已上載樓書，預料短期開價月內賣；以及柴灣海德園1期早前獲預售樓花同意書，估計本月參戰機會亦很高。



一手豪宅成交爆旺，昨單日錄得最少6宗2000萬元以上成交。新地北角海璇Ⅰ，獲一組客人連購2夥相鄰單位，分別為第1座18樓A及B單位，分別為4房及3房間隔，實用面積1484及1164方呎，設私人電梯大堂，各連車位售約7026萬及5013萬元，呎價47345元及43067元，涉資逾1.2億元。項目3月已累售9夥，套現近5億元。同系沙田瓏珀山亦透過招標售出兩夥，其中Crown Tower16樓C單位，4房雙套間隔，實用面積1494方呎，作價2822.56萬元，呎價18893元。項目去年中現樓重推至今累售109夥，套現逾23.1億元。



華懋旗下西貢WHITESAND COVE招標不久即開單。洋房5號剛售6238萬元，實用面積2195方呎，間隔為3房3套連工作間，前後花園536方呎、天台699方呎、平台49方呎，呎價28419元。該公司銷售總監封海倫表示，集團將採取惜售策略，並繼續以招標形式推售。



天瀧標售2夥套現逾6400萬



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，啟德天瀧昨日標售2夥，分別為第6座5樓A室及B室，均為3房1套連儲物室間隔，實用面積1085及1117方呎，作價3230萬及3193萬元，呎價29770及28585元。項目累售125夥，套現約50.6億元。