美汽車關稅讓“盟友”日本有多傷

中評社北京4月1日電／據新華社報導，美國日前宣布對進口汽車加征25%關稅，自4月3日起執行，涉及進口乘用車和輕型卡車，以及關鍵汽車零部件等。日本將美國視作最重要盟友，被一些媒體認為在此次關稅措施中“受傷最重”，在多個層面受到嚴重衝擊。



首先，背刺之傷。儘管2月以來加稅預期已使日本汽車股普遍下跌，且日本經濟產業大臣武藤容治3月訪美游說並未獲得關稅“豁免”承諾，但當加稅成為現實，日本國內輿論一片嘩然。對於被所謂“盟友”背刺，日本還是缺乏心理準備，過於輕信對美關係，過於看重自己對美國的所謂貢獻。



對此，日本首相石破茂表示，“汽車關稅對日本經濟影響極大”，“日本在投資和就業等方面對美國經濟作出很大貢獻，美國這樣不加區分對所有國家一律加征汽車關稅真的合適嗎？”武藤容治表示，“儘管一再要求將日本排除在外，還是成為加稅對象，這非常遺憾”。



其次，經濟之痛。從宏觀經濟角度來看，汽車關稅將危及嚴重依賴出口的日本經濟。美國是日本最大出口市場，日本是除墨西哥之外對美汽車出口額最大的國家。2024年日本對美汽車出口額超過6萬億日元（1美元約合150日元），占日本對美出口總額近三成。



根據日本經濟新聞社估算，美國汽車關稅導致日本汽車出口下降、日本國內汽車生產減少，最多或使日本經濟遭受13萬億日元損失。這大約相當於2024年訪日外國人消費額的1.6倍，占日本名義國內生產總值超過2%。



同時，由於汽車產業關聯眾多行業，日本國內鋼鐵、流通、銷售等相關產業也將受到打擊，涉及就業人數多達558萬。瑞穗研究與技術公司調查部主任小野亮表示，如果“汽車關稅”長期化，日本經濟將面臨空心化風險。