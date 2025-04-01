﻿特朗普威脅對所有國家徵收對等關稅

美國對所有進口的汽車和零部件加征25%的新關稅。圖為現代汽車位於哈薩克斯坦的工廠。（圖片來源：路透社） 中評社北京4月1日電／據大公報報導，特朗普3月30日稱，他預計4月2日宣布的對等關稅將涵蓋所有貿易夥伴，而不只是與美國貿易逆差最嚴重的10至15個國家。



特朗普此前曾淡化所謂“對等關稅”措施的力度，表示將比原先設想的“更溫和”，甚至考慮對某些國家完全豁免關稅。但《華爾街日報》最新披露，特朗普的立場近日變得更加強硬，督促團隊設計更廣泛、稅率更高的方案。



朝令夕改 關稅政策無定案



報導稱，特朗普政府正在制定新一輪關稅政策細節，力爭在自設的“死線”4月2日前敲定方案，但目前仍未確定。目前計劃的一個核心爭議點是，究竟是對不同貿易夥伴實施“差別化”稅率，還是回到去年競選期間提出的“一刀切式”全面關稅。據悉，特朗普團隊近日還考慮了一項高達20%的全球性關稅，幾乎覆蓋全部貿易夥伴。



除關稅大框架討論外，特朗普團隊還在考慮針對特定行業推出專項徵稅，可能涵蓋關鍵礦產等領域，但目前方案仍未確定。知情人士向美媒透露，就連特朗普的“核心圈子”也對最終方案沒有定論，就連對什麼產品徵收關稅、對誰徵收關稅、稅率是多少等最基本的問題都還沒有答案，“因為總統本人有時會提出相互矛盾的政策，沒人知道到底發生了什麼。”



一位美國政府官員表示，特朗普傾向對所有與美國存在貿易逆差的國家徵稅，希望每個國家都有一個“簡單明瞭的數字”。該官員強調，無論最終方案如何，特朗普要求政策必須“大而簡單”。



德總理：歐盟會果斷反擊



美國貿易代表辦公室早前發布的文件，點名20多個對美國貿易逆差較大的國家和地區，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、印尼、日本、韓國等。特朗普還多次批評美國商品在海外市場銷售時須負擔的增值稅，尤其針對歐盟最低15%的增值稅。