新模式滋生風險　警惕“先用後付”

先用後付。（資料圖片） 中評社北京4月1日電／據經濟參考報報導，“下單時，直接就跳轉到了‘先用後付’”“本來已經關了這個功能，但下次購物還會列在支付優先選項”“支付無需密碼，很容易誤觸”……先0元下單、待確認接受商品時再行付款的“先用後付”在當下迅速普及，但也給不少消費者帶來困擾。



從消費者的投訴案例還有相關司法案例來看，部分平台“先用後付”呈現出的“一步式開通、多步式關閉”現象遭到詬病，引發的超前消費、授信消費也潛藏隱患。業內人士建議，應構建協同治理體系，助力新消費模式規範有序運轉，防止“先用後付”異化為平台“套路”消費者的工具。



數量攀升



“先用後付”成投訴重災區



“下單時不需要輸入密碼，大人有時會誤點，小孩不認識字更是亂點”，來自北京市的劉女士對記者說，“出於風險考慮，我把這個功能關掉了，但下次用時不知怎麼又變成‘先用後付’優先。”



“先用後付”是指滿足特定條件的消費者在電商平台購物時可先0元下單試用，待確認接受商品時再支付款項的一種新型消費模式。伴隨著電子商務等新消費業態的蓬勃發展，“先用後付”憑借其靈活性和便捷性也迅速普及。記者搜索發現，主流電商平台普遍支持“先用後付”功能。



不過，該模式在為消費者提供試用體驗、減少資金占用等便利的同時，也帶來風險隱患，引發不少投訴。



記者在“黑貓”投訴平台以“先用後付”為關鍵詞搜索，數據顯示，該平台存在超過1萬條相關投訴信息。其中，默認開通、關閉步驟多、不知情購買、退貨難、誘導分期付款等成為投訴的“重災區”。

