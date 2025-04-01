市場信心足　香港超級豪宅成交旺

中評社香港4月1日電／大公報報導，據世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，一手新盤成交整體顯著回升，最終3月錄得逾2400宗成交，較2月的1235宗幾近倍升，一手成交大幅增加，當中亦以細價樓作主導，平均每宗成交衹有約760萬元左右，較去年平均每宗成交價約達1000萬元顯著回落。儘管近月新盤成交集中於新界區的細價樓新盤，然而超級豪宅成交亦明顯增加。



3月港島南區超級豪宅市場就更見暢旺，共錄得11宗超級豪宅成交，當中更有6宗屬於逾1億元的大額成交。早於2011年推售由中國海外發展的赤柱灘道6號的洋房物業，發展商再次上載樓書推售貨尾，剛於3月以公司轉讓形式售出3號及12號洋房，其中剛售出的3號洋房，實用面積3175方呎，成交價1.16億元，呎價達3.65萬元，較2014年內部轉讓價高約17%；12號洋房實用面積3171方呎，成交價1.03億元，較2014年內部轉讓價高3.7%。



赤柱灘道6號一連售出兩間大屋的同時，由建灝地產旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，上月亦再錄罕有洋房成交，剛以招標形式售出28號洋房，成交價逾2.6億元，實用呎價4.8854萬元，創2025年本港一手住宅售價及港島南新盤實用呎價新高，售價及實用呎價亦雙雙突破項目新高紀錄。是次成交的28號洋房是項目開售以來推出面積最大之洋房，實用面積5329方呎，連2623方呎特大花園及1220方呎天台。



此外，淺水灣香島道33號雙號屋以4.8億元易手，物業實用面積5039方呎，5房間隔，另連約2247方呎花園，呎價約9.5萬元。據代理透露，原業主為內地著名酒商五糧液主席梁國興，而新買家為拼多多創辦人黃崢及其相關人士以VIKING SKY LIMITED公司名義購入。



富裕人士入市有啟示



春江水暖鴨先知，超級豪宅成交往往是市場的寒暑表。近月豪宅成交明顯增加，當中買家不乏內地富豪以至本地國際巨星。隨著整體經濟﻿復甦，加上高才通計劃以至資本投資者入境計劃的推動，不少內地貴客亦將重臨本地超級豪宅市場。