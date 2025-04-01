黃河畔　綠意長　文脈長

蘭州兩山地區的人工林。（圖片來源：人民網） 中評社北京4月1日電／據人民網報導，黃河邊，茶攤上，一杯杯“三炮台”茶飄出玫瑰香；紅燈籠掛滿百年鐵橋，幾只水鳥翩躚而過，游人漫步河道邊。



這座百年鐵橋叫中山橋。橋附近的人群中，有個人一邊走，一邊盯著河邊的一座“小屋子”。他叫鐘曉強，是蘭州市生態環境局四級調研員，負責水生態環境管理工作。這座“小屋子”不到20平方米，全稱“中山橋水質自動監測站”。



黃河蘭州段由西固區達川鎮入蘭州，自西向東穿城而過，至榆中縣青城鎮出蘭州，全長150多公里。蘭州傍水而生、因水而興，400多萬市民在黃河南北兩岸繁衍生息。



2023年4月1日，《中華人民共和國黃河保護法》正式施行。兩年來，蘭州築牢黃河生態屏障，持續推進黃河流域生態保護和高質量發展。



新技術助力智慧防治



“這個監測站面積不大，責任不小，它是‘智慧黃河平台’的關鍵部分，和我們一起守護水質。”鐘曉強道出緣由。



“智慧黃河平台”指的是智慧黃河（蘭州段）精細化管理監測建設項目軟件平台。黃河保護法施行後，工程加速推進，去年底通過驗收。全市共設置19個監測站，分布在黃河幹流和重要支流點位，成為24小時不停歇的水質“崗哨”。



其內部，控制單元、預處理單元、離心機等整齊排列，定時檢測黃河水的pH值、電導率、溶解氧、濁度、總氮和總磷等數據。如遇數據異常，設備會自動留樣並觸發警報。



這些水質自動監測站點，一頭連著母親河，一頭連著智慧黃河平台。