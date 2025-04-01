強化肌肉可預防二型糖尿

港大醫學院研究團隊發現，不論遺傳風險高低，肌肉力量較強可降低患上二型糖尿病的風險逾四成。（大公報） 中評社香港4月1日電／大公報報導，攜帶糖尿病遺傳基因的人士，是否一定就會患上糖尿病呢？香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衛生學院近日一項研究發現，不論遺傳風險高低，肌肉力量較強可降低患上二型糖尿病的風險逾四成，因此維持或提高肌肉力量可有效預防二型糖尿病。有關研究成果已發表在BMC Medicine。



二型糖尿病是最常見的慢性代謝疾病之一，並會增加患上多種並發症的風險，包括心臟病、中風、高血壓和血管收窄等問題。其成因可能受無法改變的遺傳特質與可改變的生活方式因素相互影響，肌肉力量作為肌力健康的重要元素，亦已證實可降低二型糖尿病等多種心血管代謝疾病風險。然而，科學界目前尚未清楚不同遺傳風險水平的人士，特別是有高遺傳風險的人士，提高肌肉力量可否有效預防二型糖尿病。



因此，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衛生學院的研究團隊分析英國生物庫（UK Biobank）141，848名未患有二型糖尿病的英國白人數據，通過握力評估他們的肌肉力量，並從138種已知的二型糖尿病基因變體估算二型糖尿病的遺傳風險。該生物庫涵蓋超過50萬名英國成年人，並提供大量基因型（genotype）和表型（phenotype）數據。研究參加者的隨訪時間超過七年，其間共發現4，743宗新發二型糖尿病病例。



結果顯示，計算考慮二型糖尿病的遺傳和其他風險後，較強的肌肉力量仍可降低約44%的二型糖尿病相對風險。不論遺傳風險高低，肌肉力量較強可降低患上二型糖尿病的風險逾四成，因此維持或提高肌肉力量可有效預防二型糖尿病。



建議每周訓練肌肉兩天



研究的第一作者、港大醫學院公共衛生學院王夢瑤博士表示，研究結果強調維持或增強肌肉力量的重要性。對於中老年人來說，不論他們的二型糖尿病遺傳風險水平高低，即使是擁有高遺傳風險的人，只要維持或增強肌肉力量都有助預防二型糖尿病。研究成果提供了嶄新見解，揭示肌肉力量強弱對代謝健康的重要影響。



研究的通訊作者、港大醫學院公共衛生學院Youngwon Kim教授補充道：“雖然中老年人有較高患上二型糖尿病的風險，但我們的研究顯示，以提高肌肉力量作為預防二型糖尿病的方法不僅適用於有較高遺傳風險的人，亦適用於所有人。我們的研究結果與目前的公共衛生指引一致，建議成年人每周至少進行兩天肌肉增強活動，以預防相關疾病。”