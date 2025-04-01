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瑙魯駐華使館開館
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2025-04-01 11:05:08
瑙魯駐華使館（圖片來源：央視網）
中評社北京4月1日電／據央視網報導，瑙魯駐華使館3月31日在北京舉行開館儀式。瑙魯外交貿易部部長安格明專程來華出席此次開館儀式。安格明外長在北京表示，瑙魯堅持一個中國原則的立場不會有絲毫動搖，期待繼續拓展雙方各領域合作，推動瑙中關係不斷邁上新台階。
2024年1月24日，中國和瑙魯在一個中國原則基礎上恢復外交關係，開啟兩國關係新篇章。瑙魯成為中國第183個建交國。復交以來，兩國關係蓬勃發展，取得豐碩成果。
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