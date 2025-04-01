城大夥劍橋推多領域研究計劃　亞洲規模最大

城大校长梅彦昌（右一）和剑桥大学校长Deborah Prentice教授（中）出席仪式。（大公报） 中評社香港4月1日電／大公報報導，香港城市大學昨日與劍橋大學簽訂研究合作計劃，兩間大學將合作聘用18名博士後研究員，計劃為期3年。城大校長梅彥昌表示，城大會以好的待遇以吸引人才，包括以“校長助理教授席”（presidential assistant professorship）予合作聘用的研究員到城大工作。



城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授和劍橋大學校長Deborah Prentice教授昨日在儀式上就是次全球研究合作計劃簽署協議，見證兩校的全新夥伴關係。據悉，此項合作是劍橋大學與亞洲地區大學中規模最大的博士後計劃。



合作聘18名博士後研究員



城大四個學院和劍橋六個學系（見表）將參與合作計劃，而合作的18名博士後研究員將由劍橋和城大的首席研究員共同指導，其間城大的指導研究員會到訪劍橋。此項研究合作計劃將透過整合跨學科專業知識，推動前沿研究及開發創新解決方案，以應對當下的全球挑戰，包括氣候變化、醫療保健、材料科學及都市福祉等議題。



城大梅彥昌校長表示：“我們期望能攜手創造具全球影響力的創新研究。是次與劍橋大學的合作計劃更充分體現兩校透過持續推動創新，以應對全球緊迫挑戰的共同願景。”



Prentice教授指：“作為一所國際化學府，我們肩負著與環球合作夥伴共同推動更緊密學術合作的使命和責任。我們所建立的積極合作關係，不僅對兩校有所裨益，整個國際社群亦將共同受益於我們攜手努力的成果與願景。我對是次共同推出的合作計劃感到十分欣喜。”