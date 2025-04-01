香港空氣質素大幅改善　排水口污染減

謝展寰表示，政府在多年努力下，香港的空氣質素和水質均已大幅改善。（大公報） 中評社香港4月1日電／大公報報導，環境及生態局局長謝展寰昨日在立法會環境事務委員會會議表示，政府在多年努力下，香港的空氣質素和水質均已大幅改善。空氣質素方面，主要空氣污染物濃度持續下降，並維持自回歸以來的最低水平，與2004年相比，去年大氣中主要空氣污染物年均濃度大幅下降約40%至90%。另外，現時維港兩岸，特別是荃灣、深水埗和九龍城區相關雨水排水口污染量大幅減少近90%，三區的海濱近岸氣味亦顯著改善。



謝展寰表示，今屆政府力推源頭減廢及擴大回收網絡，成功扭轉廢物棄置量不斷上升的趨勢，都市固體廢物每日平均棄置量在今屆政府與2021年相比3年持續下降，減少共7.5%。廢物處理方面，環保署全力發展一個先進高效的現代轉廢為能設施網絡，其中I.PARK1的都市固體廢物處理量為每日3000公噸，而I.PARK2則是每日6000公噸。政府在全力發展I.PARK1和I.PARK2的同時，亦需要在新界東北堆填區及新界西堆填區作適度擴建，以確保香港在完成發展足夠的轉廢為能設施網絡前，有能力滿足都市固體廢物處理的短中期需要。



他表示，在技術上，需要就《廢物處置條例》下的相關附屬法例作出修訂，將I.PARK1和堆填區擴建部分納入《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》內，為環保署提供監察和規管相關設施的權力；以及將堆填區擴建部分納入《廢物處置（建築廢物處置收費）規例》內，處理有關處置建築廢物的繳費賬戶和收取相關費用。