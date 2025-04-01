富權：柯建銘為何要抹紅“台獨理論大師”？

中評社香港4月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：柯建銘為何要“抹紅”“台獨理論大師”？以下為文章內容。



台灣地區民進黨“立法院”黨團總召柯建銘為了推動“大罷免”，聲嘶力竭，走火入魔，到處“辣”起火頭，近日竟然“火燒”自己人而且還是自己的前輩，被稱為“台獨理論大師”的民進黨前“立委”，“新潮流系”的創“流”元老之一的林濁水，這讓人看得目瞪口呆。



事緣於近日中國國民黨調整策略，從朱立倫到趙少康，都指出柯建銘推動“大罷免”，最終目標是要推翻“立法院長”韓國瑜，就由自己取而代之，因而開始喊出“大罷免若贏，院長柯建銘”的口號。而YouTube頻道“野電視94強”則於三月三十日發起網路投票，提問：“羅智強預言『大罷免若贏，院長柯建銘』，你希望柯建銘當『立法院院長』嗎？”選項包括：“絕不同意，讓柯建銘取代韓國瑜當『立法院長』”、“支持柯建銘當『立法院長』”。截至晚間九時三十分許，已有一萬五千人參與投票，結果顯示，高達百分之九十七的網友表示：“絕不同意讓柯建銘取代韓國瑜當『立法院長』”，衹有百分之三的網友表示：“支持柯建銘當『立法院長』”。



對於對立陣營的揭露，柯建銘不以為然，反以為榮。但當自己陣營也有人附和此意時，柯建銘就暴跳如雷，於前日舉行記者會，反擊前民進黨“立委”沈富雄、郭正亮與林濁水，更怒嗆“忍你們很久了！”他還針對林濁水日前在臉書提到，“國民黨稱『大罷免等於柯建銘當院長』，就看民進黨如何化解”，質問林濁水：“什麼『台獨理論大師』？你掩護大陸多久了？”並稱“所有鬼都會在決戰時刻現形，因為都被中國逼出來。”柯建銘強調自己無意爭奪“立法院長”位子，只想做事，同時引用台灣俗諺“落選背骨”，暗諷林濁水是否聽過此話。



對此，林濁水昨日再次在臉書貼文表示，在當前“大罷免”進行中的脈絡下，把他和沈富雄郭正亮擺在一起打，坦白說是混亂胡塗之舉，因為沈富雄郭正亮都是反對“大罷免”的；而自己一再強調當前“大罷免”爆發是不可能阻擋也不該阻擋的。林濁水說，同時，為“大罷免”好，當前，總召最好以回應地位顯赫的陳水扁、謝長廷、呂秀蓮的“反罷”言論為重，而不是對他希望“大罷免”能有所成而發出的規勸勃然大怒。但林濁水也強調指出，全世界民主國家既無大罷也幾乎無小罷免，所以這次“大罷免”成功後，希望柯總召不要再堅持廢“監察院”就會“國會”一權獨裁和強化罷免的的一大套怪理論。



柯建銘推動“大罷免”，一為“神功”——要顛覆目前在野黨佔據“立法院”多數議席的地位，扭轉民進黨當局的政令過不了“立法院”這一關的劣勢，二為自己——最終目的是爭取罷免掉二十六席以上的國民黨“立委”，然後透過“立委”補選都換上民進黨人，使得民進黨可以具有三分之二的議席（七十六席），這樣就可以發動“立法院長”改選，由自己取代韓國瑜。

