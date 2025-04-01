廈門市華僑歷史學會召開會員大會

會員大會。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京4月1日電／據中國僑網報導，據廈門市僑聯消息，29日上午，廈門市華僑歷史學會第六屆第一次會員大會在團結大廈召開。



廈門市僑聯主席陳俊泳、副主席杜瑞田，華僑博物院副院長（主持工作）鐘志誠，市僑史學會第五屆會長聶德寧出席，各區僑聯主席及市僑史學會會員等60多人參加。市僑史學會第五屆副會長曾玲主持大會。



會議期間，與會代表認真聽取並審議通過市僑史學會第五屆理事會工作報告、財務收支情況報告、章程修改草案及大會選舉辦法等。會議選舉產生市僑史學會第六屆理事會領導班子：聶德寧當選會長，許金頂、焦建華、林德時當選副會長，王付兵任秘書長，向小鳴任監事長。



聶德寧會長在講話中強調，新一屆理事會將始終堅持黨的領導，牢記學會宗旨，大力弘揚嘉庚精神。他表示，將積極拓展研究領域，創新工作思路方法，努力推動市僑史學會工作邁上新台階。



華僑博物院是廈門華僑歷史學會的發起單位之一，始終與學會並肩同行，共同致力於華僑歷史的保護、研究與傳播。鐘志誠表示，華僑博物院將與市僑史學會繼續深化合作，深入挖掘華僑文化的時代價值，以扎實的學術成果和生動的社會教育形式，共同講好廈門華僑故事，為新時代僑務工作提供歷史借鑒。



陳俊泳向大會召開和新一屆領導班子表示祝賀。陳俊泳表示，作為主管部門，市僑聯將繼續全力支持華僑歷史學會的建設發展。