“2025中馬智庫論壇”在馬來西亞舉辦

中評社北京4月1日電／據新華社報導，“2025中馬智庫論壇”近日在馬來西亞吉隆坡馬來亞大學舉行。本屆論壇主題為“深化提升全面戰略夥伴關係推動共建中馬命運共同體”。



來自中馬智庫和學界的專家學者圍繞深化中馬全面戰略夥伴關係、中馬關係與東盟等議題進行深入交流，為共謀中馬合作、促進地區繁榮穩定貢獻智慧力量。



中國社會科學院副院長甄占民表示，中馬世代友好、歷久彌新。新時代以來，在元首外交引領下，中馬兩國繼建立全面戰略夥伴關係後，就共建中馬命運共同體達成重要共識，開啟兩國關係新的歷史篇章。繼續推動中馬關係深化發展，需要持續加強政治互信，踐行多邊主義；推進務實合作，實現互利共贏；重視人文交流，促進民心相通。



他還表示，中馬兩國智庫應充分發揮自身優勢，共同研究雙邊關係發展中的重大問題，為兩國政府提供更多具有前瞻性、針對性和可操作性的決策建議。



馬來亞大學助理副校長林愛蓮表示，學術合作與人文交流是推動雙邊關係發展的重要途徑，馬中兩國高校與智庫保持密切學術交流、培養留學生人才，在共築馬中民心相通方面發揮了積極作用。



馬來西亞種植與原產業部副部長陳泓縑表示，當前馬中兩國關係面臨新的發展機遇。特別是自2023年以來兩國高層互訪為雙方高效率合作提供了強大動力。馬方希望能夠在包括棕櫚油在內的多個產業加強馬中研發與合作，加速實現馬來西亞棕櫚油產業的提質升級。

