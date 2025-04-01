﻿特朗普：謀求第三任期不是開玩笑

特朗普稱不排除尋求第三任期。（圖片來源：美聯社） 中評社北京4月1日電／據大公報報導，綜合NBC、美聯社報導：美國總統特朗普3月30日接受NBC採訪時表示，他不排除尋求第三任期的可能性，現在考慮此事還為時過早，但“有方法可以做到”。



當被問及是否想連任時，特朗普回應稱“我喜歡工作”，直言不排除尋求第三任期，“我不是在開玩笑”。特朗普稱，很多人都希望他尋求第三任期，“我告訴他們我們還有很長的路要走，你知道，現在談這個還為時過早”。



NBC提出，或許可以由副總統萬斯競選總統，然後交棒給特朗普。特朗普回應說，“這只是其中一種方法”，還有其他方法。但當被要求分享時，特朗普簡單地回答“不”。



根據美國憲法第22條修正案，美國總統的任期限制為兩個4年任期，無論連任還是非連任。若特朗普尋求第三任期，則需修憲。美國修憲機制是一套雙重程序，修憲可由國會發起，也可以由各州發起。如果由國會發起修憲，需在參眾兩院都至少得有三分之二的議員提出修憲；若由州層級發動，則必須由至少三分之二的州議會議員提出修憲。無論哪種方式，都必須獲得四分之三的州批准才能生效。



位於美國波士頓的東北大學憲法學教授保羅認為，沒有可信的法律依據支持特朗普競選第三任期。印第安納聖母大學選舉法教授穆勒指出，1804年批准的第12修正案規定“任何在憲法上不符合總統資格者也不能擔任副總統”。穆勒表示，他不認為特朗普有什麼“奇怪伎倆”能繞過總統任期限制。