港深西部鐵路香港段勘查年內開展

港深西部鐵路初步走線（大公報） 中評社香港4月1日電／﻿大公報報導，連接香港洪水橋和深圳前海的港深西部鐵路項目，將於年內開展香港段的勘查及設計工程。立法會鐵路事宜小組委員會昨日開會，支持將3.336億元的項目勘查及設計撥款申請提交工務小組審議。



運輸及物流局表示，港深西部鐵路傾向在深圳進行“一地兩檢”，會探討在深圳灣站及前海站均設出入境口岸。



港深西部鐵路目標於2035年通車，設有洪水橋、廈村、流浮山、深圳灣和前海5個站點，運輸及物流局計劃今年內開展香港段的勘查及設計工程。立法會鐵路事宜小組委員會昨日開會，多名議員關注港深西部鐵路的最新方案及推展安排。



陳美寶：爭取下半年邀請交意向書



民建聯立法會議員劉國勳表示，希望特區政府爭取在擬議的深圳灣站及前海站都設置出入境口岸，因為跨境、跨海鐵路造價不菲，若多一個重要站，對整體成本效益有幫助。他又建議由深圳興建海底隧道，設計建造一體，相信可進一步減輕成本。



陳美寶表示，目前傾向安排在深圳方進行“一地兩檢”；至於是否在深圳灣口岸和前海分別都設“一地兩檢”，特區政府會繼續與深圳商討。政府秉持的考慮一定是方便市民，希望進一步完善市民過關後，交通方面的連接性。政府希望爭取今年下半年盡快邀請提交意向書，以期與深圳方達至同步各自建設、2035年同步開通的目標。



實政圓桌議員田北辰關注，港深西部鐵路日後會否交由港鐵營運。陳美寶表示，港鐵在營運鐵路方面具有豐富經驗，在鐵路接駁方面亦對市民有利，因此在招標方面會持開放態度，歡迎港鐵參與，或夥拍其他營辦商組隊競投。陳美寶又說，是否就項目的“設計、建造、營運”分開獨立招標持開放態度，強調最重要的考慮是能夠做到“強強聯手”，各自發揮優勢，同時要看清楚財務評估，研究哪一種招標組合能發揮最佳效果。



工聯會議員陸頌雄關注，興建港深西部鐵路時，會否同時一並考慮興建連接洪水橋至港島西的鐵路線。陳美寶表示，會在興建港深西部鐵路時預留彈性，例如轉車站、訊號系統、列車安排等，當日後做到有關項目時，可以連接得更好。

