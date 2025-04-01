特朗普稱沙特同意對美國公司投資

中評社北京4月1日電／據新華網報導，美國總統特朗普3月31日表示，將在未來數周內訪問中東地區，這將是他第二個任期內的首次出訪。他同時聲稱，沙特阿拉伯官員已同意對美國公司投資近萬億美元。



特朗普在白宮對媒體說，他計劃訪問沙特和卡塔爾，並可能到訪阿聯酋及其他國家，訪問“可能是下個月，也可能稍晚一些”。



特朗普稱與中東有非常良好的關係，此次訪問對於吸引中東對美投資來說很重要。他聲稱，沙特官員已同意對美國公司投資近萬億美元，“對我來說，這意味著工作崗位”。



美國新聞網站阿克西奧斯30日援引美政府官員及消息人士的話報導說，美國與沙特政府高級官員近幾周就此次訪問進行了討論，目前正為訪問做準備。兩國間會談將主要涉及外國投資、加強美國與海灣國家關係以及結束中東地區衝突等議題。



今年1月，沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼與特朗普通電話時曾許諾今後4年間增加6000億美元對美投資。特朗普先前也曾暗示，有意選擇沙特作為首個出訪目的地，前提是沙特得“出錢”。



另據美國媒體報導，特朗普此前曾暗示，作為俄羅斯與烏克蘭和平談判的一部分，他可能在未來幾個月前往沙特與俄羅斯總統普京會面，目前尚不清楚這是否是特朗普此次行程的一部分。