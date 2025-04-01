中國駐美發言人：停止誣衊抹黑香港民主法治

中評社北京4月1日電／據大公文匯網報導，駐美國使館發言人就美國政府發布“香港政策法報告”、對中方官員妄施制裁答記者問。



問：3月31日，美國國務院發布2025年“香港政策法報告”，並宣布對六名中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員實施制裁。你對此有何評論？



答：美方所謂“報告”延續抹黑香港民主法治、人權自由狀況的陳詞濫調，並對中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員妄施所謂“制裁”，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈譴責、堅決反對。



中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關依法履職盡責、懲治各類危害國家安全的行為。特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，特區司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，美方沒有資格說三道四。



香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”“港人治港”、高度自治方針。香港國安法和香港國安條例制定實施以來，香港特區從由亂到治走向由治及興，香港特區的安全、民主、民眾自由權利依法得到更有效保障，發展前景更加光明，向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境，在港註冊的非本地公司總數創歷史新高。



香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部干涉注定失敗。我們敦促美方尊重事實，停止插手香港事務、干涉中國內政，停止誣衊抹黑香港民主法治。對於美方的錯誤行徑，中方必將採取有力措施予以堅決反制。