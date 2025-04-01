一片絲綢紋樣賣出30多萬元

根據蘇州絲綢博物館館藏文物紋樣設計的“福桶”。（圖片來源：人民網） 中評社北京4月1日電／據人民網報導，30多萬元！



這是在江蘇蘇州絲綢博物館裡，一片小小的絲綢紋樣經過數字化後帶來的授權收益。



從一件沉睡在博物館裡的絲綢文物中解構、提取出來的小小紋樣，為何這麼值錢？



“通過對絲綢紋樣的數字化采集、解構、提取、二次創作，古老的絲綢紋樣就變成了數據要素。”蘇州絲綢博物館館長錢兆悅說。



據介紹，蘇州絲綢博物館裡收藏著6000多件（套）絲綢文物，各種紋樣加起來近10萬片。過去，這些寶貝只進行展出，沒有進一步開發其價值，產生不了很高的經濟效益。為了讓絲綢文物融入人們的日常生活，2023年以來，蘇州絲綢博物館與國有企業蘇文投集團深度合作，探索“1＋1＋N”的授權合作模式，對絲綢紋樣進行再開發利用。由資源方蘇州絲綢博物館進行數據的初步采集，蘇文投集團負責具體運營，並通過搭建平台，引入民營企業等多種社會力量參與絲綢紋樣的活化利用，一條上下游分工合作的產業鏈已經逐步形成。



從絲綢文物上進行高清掃描采集並不難，難的是如何在采集過程中探索制定數字化采集標準。蘇文投集團黨委委員、副總經理祁麟介紹，2023年底，集團與北京郵電大學合作建立“蘇州文化元宇宙實驗室”，利用原真采集和紋樣解構技術，打造出一套在地化的文化超計算應用系統，並在此過程中著力建立數字化采集標準、構建標識標注體系、建設絲綢紋樣數據庫。“傳統絲綢紋樣經過二次創作後，將產生新的設計和著作版權，從而產生經濟效益。”祁麟說。



走進蘇州絲綢博物館未來館一樓展廳，各種“腦洞大開”的潮品令人目不暇接。創意織機玩具不僅讓人瞭解織機的基礎架構，還能進行實物編織，絲綢專用洗滌液“穿”上了紋樣專屬色彩的“外衣”，絲綢紋樣還被運用到虛擬世界成為遊戲角色的裝扮……



在這個展廳裡，有部分作品出自蘇州95後設計師施意之手。在施意創辦的“大施裁縫鋪”裡，她向記者展示自己設計的“福桶”——一款外形酷似水桶、小巧時尚的手提包。