窑火映紅綠　瓷韵傳千年

中評社北京4月1日電／據人民網報導，在中國陶瓷藝術的歷史長河中，有這樣一種瓷器——它的出現，恰似在單調的黑白畫卷上暈染出第一抹絢麗的色彩，為彩瓷的發展鋪就基石。它，就是誕生於宋金時期的紅綠彩。



古老的大運河畔，德州窑的匠人們汲取宋代寫意畫藝術手法和北方民間年畫的養分，在經1300℃左右高溫燒成的單色釉瓷器上，用毛筆蘸紅、綠等彩料勾畫紋飾，再入窑以800℃左右二次燒制完成。這種技藝，開創了中國釉上陶瓷彩繪的先河。



時間的指針撥轉至今天，坐落在山東省德州市德城區的德州窑紅綠彩博物館中，一組身著龍紋長裙的瓷美人靜靜伫立，吸引參觀者頻頻駐足欣賞。這些融合傳統技藝與現代審美的作品，出自90後非遺代表性傳承人劉宇和她的團隊之手。



初逢德州窑紅綠彩，是劉宇在大學期間。當在博物館中看到宋金時期的紅綠彩瓷人俑像時，她被深深觸動了。“在年輕一代的認知裡，紅配綠常與俗艶掛鈎，但這些歷經歲月洗禮的作品卻顛覆了我的想象。”紅，如東方破曉的晨曦，熱烈奔放；綠，似山間靜謐的翠影，質朴清新。二者相互映襯，於器物之上勾勒出靈動的世界，讓劉宇深深著迷。正是從那時，她開始了探索與傳承紅綠彩的旅程。



隨著對紅綠彩歷史背景和藝術價值的深入瞭解，劉宇發現德州窑紅綠彩有著獨特之處。“德州因運河而興，當地並不產制瓷原材料，而是依靠運河運輸。中原農耕文化與草原游牧文化在這裡碰撞，南北制瓷工藝在這裡交融。”



研究越深入，劉宇越發意識到傳承重任在肩。然而，學藝之路並不輕鬆。學習彩繪，搓制顔料是第一道難關。礬紅彩需與乳香油精準配比，手工搓制一兩個小時，指甲在反復的推拉間剝離，疼痛不堪；練線條也絕非易事，一遍又一遍重復畫橫、竪、圈練習，單調而枯燥；彩繪時，紅彩勾線要如行雲流水，綠彩填塗需厚薄均勻，絲毫的誤差都會影響開窑時的成色效果……