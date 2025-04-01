240間中外藝廊亮相巴塞爾藝術展香港展會

觀眾在2025年巴塞爾藝術展香港展會參觀。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月1日電／據人民網報導，2025年巴塞爾藝術展香港展會3月28日至30日在香港會展中心舉行。本次展會匯聚來自42個國家和地區的240間畫廊，呈現豐富多元的全球藝術創意。



今年的展會設有“藝廊薈萃”“亞洲視野”“藝術探新”“光映現場”“藝聚空間”及“策展角落”等展區。其中核心展區“藝廊薈萃”是匯集知名和藍籌畫廊的主要展區，“藝術探新”展區聚焦新興藝術家的個人展覽。



會場內氣氛熱絡。部分參展藝廊負責人表示，交易成績十分亮眼，參觀人數多於往年。



有觀眾專程坐飛機來香港看展。來自新加坡的艾倫說，香港藝術氛圍濃厚，他們一家可以在這個中外文化薈萃的城市裡充分感受當代創意文化的魅力。



據巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋介紹，香港和內地藏家仍是本屆展會參與度最高的群體，東南亞特別是來自新加坡和菲律賓的藏家參與度大幅提高。



當日，巴塞爾藝術展首席執行官諾亞·霍羅威茨在香港出席一個對話交流活動時說，香港當代藝術氛圍越來越濃厚，藍籌畫廊和拍賣行數量上升讓市場更加活躍，他為此感到非常驕傲。香港作為聯通內地與世界的國際都市，為巴塞爾藝術展搭建了理想的平台。



巴塞爾藝術展1970年始創於瑞士巴塞爾，2013年登陸香港。