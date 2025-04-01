東部戰區組織陸海空火等兵力聯合演訓

中評社北京4月1日電／據新華網報導，部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對“台獨”分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。