台灣舉辦恭拜軒轅黃帝大典

中評社北京4月1日電／據人民網報導，“三月三，拜軒轅”。乙巳年恭拜軒轅黃帝大典31日在台灣桃園市黃帝雷藏寺隆重舉行，島內各界百餘名代表匯聚一堂，緬懷先祖，慎終追遠，祈願兩岸和平。



鼓初嚴，鼓再嚴，鼓三嚴。上午10時許，恭拜儀式正式開始。典禮儀軌沿承古制，依序進行三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙等26道傳統古禮，表達對軒轅黃帝崇敬追念之心。



台灣孫文學校總校長張亞中任大典主拜官，恭誦拜文。他說，當前國際局勢動蕩，兩岸關係緊張。不管情勢如何變化，兩岸同胞同文同種，都是中華民族的一分子，這一點不會動搖。



今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。孫亞中受訪時表示，80年前，台灣人歡欣鼓舞地迎接光復，但近20年“去中國化”教育讓部分台灣人的想法改變，有些人甚至“忘了”台灣光復的意涵是指重新回到祖國懷抱。歷史需傳承、血緣需延續，台灣需要擺脫“文化台獨”，重新擁抱中華文化。兩岸關係完全可以透過溝通對話向前推進。



在莊嚴的禮樂聲中，各界代表依次向軒轅黃帝行上香禮、三鞠躬。台灣小提琴演奏家麥韵篁與兒童舞蹈團共同呈現《黃帝頌》弦樂合舞。大典籌委會還在社交平台發起“和平祈願”互動活動。



台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會2014年開始舉辦恭拜活動，今年已邁入第十二屆。