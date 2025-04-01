兩岸清明文化論壇共探“數智時代”

中評社北京4月1日電／據新華網報導，承載著中華民族慎終追遠精神內核的清明文化，當下怎樣實現傳承與創新？如何利用數字化、智能化技術，為中華傳統文化“賦能”？



以“走進數智時代、共築精神家園”為主題，第十二屆海峽兩岸清明文化論壇29日在上海舉行。通過主題演講、圓桌對話和文化參訪等形式，近70位兩岸專家學者、台商台青台生代表及文化界人士展開交流與探討。



今年逢抗戰勝利80周年、台灣光復80周年。論壇主辦方之一台灣章亞若教育基金會董事長蔣孝嚴在書面致辭中表示，緬懷共同悲壯的歷史記憶是兩岸同胞攜手開創、和平融合的重要體現。中華民族一向重視飲水思源，慎終追遠。過去，我們祭拜共同的祖先，追思紀念歷代民族英雄與愛國先烈，今後我們更要發揚中華清明文化，同心守護民族記憶。



作為滬台文化交流品牌項目之一，海峽兩岸清明文化論壇今年首次將清明文化置於數字化、智能化時代背景之下進行探討。上海市台聯黨組書記李海泳表示，本屆論壇敏銳把握時代脈搏，將清明文化這一傳統文化符號與現代數智技術相結合，為兩岸專家學者提供了共同思考和探索的平台。



針對近年來不斷興起的網絡祭祀、數字墓園等新興清明文化現象，上海社會科學院文學研究所助理研究員程鵬表示，“數字化”為清明文化的發展帶來三方面機遇：創新文化體驗，以沉浸式體驗等形式展示清明文化；拓展文化傳播人群，吸引年輕一代關注、參與清明文化活動；促進文化產業發展，包括清明文化相關的文創產品、數字藝術、影視作品等。



兩岸青年代表則就數字化技術在文化遺產保護、歷史記憶書寫等方面的創新實踐展開熱議，並呼籲加強兩岸數字人文合作。



台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢表示，近年來台灣當局在青少年中搞“去中國化”，在台軍中搞“去黃埔化”，黃埔歷史只能躺在檔案館和校史館裡。他所做的工作是通過數字技術將黃埔歷史檔案“活化”，讓更多人瞭解這段歷史，重建台灣民眾的“黃埔記憶”。