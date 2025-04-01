馬斯克“任期”將屆滿　特朗普：盡可能留住他

中評社香港4月1日電／自美國總統特朗普當選以來，作為其親密盟友的世界首富馬斯克一度風頭無兩，旗下Tesla股價更是一再破頂，然而隨著馬斯克加入政府效率部（DOGE），以及多次發表“涉政”言論惹爭議，令Tesla單季暴跌36%。特朗普周一表示，馬斯克在完成緊急改革工作後，最終會回歸經營自己的公司。



據悉，馬斯克獲邀加入DOGE時被歸類為臨時政府僱員，在白宮的服務期限上限為 130 天，根據這項規定，他的任期將於五月底結束。



特朗普在談及馬斯克“任期”將滿時表示，“我認為他很了不起，但我認為他仍有一間大公司要經營，所以在某個時候他會回去，他也想回去”，又指“如果他願意，只要我能留住他，我會盡可能長時間留住他”。他另補充，稱認為馬斯克在公共領域受到的待遇“太糟糕了”。



對於DOGE會否繼續運營，特朗普表示“將在某一時刻終止”，但未提供具體時間表。他認為無論如何，DOGE的影響力將會持續下去，因為內閣成員和機構負責人從這段經歷中“得到了極大的教育”，“到了一定時候，部長們將能夠自己做這項工作。”



事實上，自馬斯克自從加入美國政府以來，對聯邦政府工作人員進行了大規模裁員，以及取消一些國際援助。然而，他的努力並不受民眾歡迎，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac）最近的一項民調顯示，逾半選民認為馬斯克及DOGE正在傷害美國。



翻查資料，《POLITICO》2月獲一名白宮官員告知，馬斯克與特朗普一起工作的時間看不到盡頭，他“將繼續留下”。馬斯克上月初接受霍士商業頻道訪問時，曾預計自己將在特朗普政府中再任職1年。而隨著世人對馬斯克的不滿引發對Tesla的抵制浪潮，馬斯克上周接受霍士新聞訪問時表示“有信心在五月底前可削減10，000億美元的政府開支”，似乎為自己130天限期內離職作出預告。