中外科學家發現4.8億年前“海底建築師”

中評社北京4月1日電／據新華網報導，記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉，該所參與的國際研究團隊近期在湖北省宜昌市遠安縣發現一種約4.8億年前的奇特海綿化石——嫘祖冠毛層孔海綿。這一發現將造礁層孔海綿的演化歷史向前推進了約2000萬年。



相關成果於4月1日發表在美國《國家科學院學報》周刊 。



嫘祖冠毛層孔海綿屬於遠古海洋中層孔海綿類別中的一種，也是迄今發現最古老的層孔海綿。這一類群是地球歷史上著名的“海洋建築師”，此前最早的造礁化石記錄出現在約4.6億年前。這一時期，它們已經與珊瑚一起成為礁生態系統的“主力軍”，共同構建出複雜多樣的“海底城市”。不過，這些“建築師”何時出現、又如何進化出堅硬的骨骼，一直令科學家們困惑。



此次發現的嫘祖冠毛層孔海綿生活在約4.8億年前的溫暖淺海中。從形態上看，它們個頭不大，每個僅一至兩個手指指節長；外形多種多樣，有的像圓球，有的像樹枝，有的像小蘑菇，還有的像倒扣的盤子。更神奇的是，它的骨骼由一種磷酸鹽礦物——氟磷灰石構成。這突破了此前已知的兩種海綿骨骼材料：矽質（如玻璃質地）和碳酸鈣質（如貝殼質地），讓海綿成為首個掌握了“三種造骨技能”的動物類群。



科研團隊給這種新發現的遠古海綿取名嫘祖冠毛層孔海綿，“嫘祖”既取自化石發現地附近的嫘祖鎮，又指這種層孔海綿的微觀結構與絲綢有些相似。“像傳說中的嫘祖一樣，這種海綿也是遠古海洋中的‘織網達人’。它們的發現展示出早期生物非凡的環境適應能力：早在約4.8億年前，動物們已經選擇用不同礦物構建自己的身體，以最大限度適應環境和氣候的變化。”領導此項研究的中國科學院南京地質古生物研究所研究員張元動說。